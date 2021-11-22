Число неродственных трансплантаций костного мозга увеличилось в Морозовской детской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Количество неродственных трансплантаций костного мозга в Морозовской детской больнице увеличилось в семь раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в 2021 году врачами Морозовской больницы было поведено 23 операций. Тогда как в 2019 их проведено было только три.

Важность неродственных трансплантаций костного мозга высока — они значительно повышают шанс на выздоровление.

— Неродственные трансплантации костного мозга составляют 20 процентов от общего количества таких операций в Морозовской больнице. Важность заключается в том, что они позволяют значительно увеличить шансы пациентов на выздоровление. Например, в случаях, когда у пациента нет родственников или у родственников имеются серьезные противопоказания к донорству костного мозга, — рассказала заммэра.

Ракова отметила, что такого роста удалось достигнуть благодаря научному гранту мэра Москвы.

— Теперь для подобных операций полностью отсутствует необходимость в привлечении сторонних средств, — добавила Ракова.

Отмечается, что в Морозовской больнице работает единственное в Москве отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей, открытое в 2018 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит обновление Морозовской детской больницы, где недавно после капитального ремонта открыли Городской центр детской трансфузиологии. По словам главы города, в корпусе также оборудуют игровые пространства. Кроме того, впервые в городе на базе больницы будут открыты семейные комнаты, где смогут отдохнуть родители маленьких пациентов.