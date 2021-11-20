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Сергей Собянин рассказал об обновлении Морозовской детской больницы

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин рассказал об обновлении Морозовской детской больницы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с22А Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит обновление Морозовской детской больницы, где недавно после капитального ремонта открыли Городской центр детской трансфузиологии.

— Продолжаем ремонт в первом корпусе. Разместим в нем девять отделений, включая реанимацию и функциональную диагностику. Дети будут лечиться в маломестных палатах и получать все виды помощи в одном здании, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергея Собянина, в корпусе также оборудуют игровые пространства. Кроме того, впервые в городе на базе больницы будут открыты семейные комнаты, где смогут отдохнуть родители маленьких пациентов.

Мэр столицы добавил, что ремонт будет завершен к концу следующего года.

До этого Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице. Он отметил, что сейчас в столице одновременно возводится сразу несколько уникальных корпусов: детский центр в Больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке. Поздравляя коллектив центра с наступающим Днем педиатра, Сергей Собянин подчеркнул, что детское здравоохранение — важнейшее медицинское направление Москвы.

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