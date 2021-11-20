Сергей Собянин рассказал об обновлении Морозовской детской больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит обновление Морозовской детской больницы, где недавно после капитального ремонта открыли Городской центр детской трансфузиологии.
— Продолжаем ремонт в первом корпусе. Разместим в нем девять отделений, включая реанимацию и функциональную диагностику. Дети будут лечиться в маломестных палатах и получать все виды помощи в одном здании, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам Сергея Собянина, в корпусе также оборудуют игровые пространства. Кроме того, впервые в городе на базе больницы будут открыты семейные комнаты, где смогут отдохнуть родители маленьких пациентов.
Мэр столицы добавил, что ремонт будет завершен к концу следующего года.
До этого Сергей Собянин поздравил столичных педиатров с профессиональным праздником и выразил благодарность за их труд.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Городской центр детской трансфузиологии в Морозовской больнице. Он отметил, что сейчас в столице одновременно возводится сразу несколько уникальных корпусов: детский центр в Больнице святого Владимира, детские корпуса в Коммунарке. Поздравляя коллектив центра с наступающим Днем педиатра, Сергей Собянин подчеркнул, что детское здравоохранение — важнейшее медицинское направление Москвы.