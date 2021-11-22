Экстрасенс Мехди Вафа назвал самые несовместимые пары по знаку зодиака

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, какие знаки зодиака не созданы друг для друга.

По его словам, Льву и Тельцу будет сложно построить отношения. При этом экстрасенс отметил, что такие пары существуют и часто развеивают миф о своей несовместимости. Так или иначе, Львы часто не чувствуют в Тельцах слепой любви, которая так им необходима в силу темперамента. Тельцы, в свою очередь, дают отпор и часто скрывают свою преданность и глубокие чувства. Именно это может стать причиной конфликтов.

Не самой совместимой парой также являются Скорпионы и Раки. Их взгляд на мир слишком разнится. Скорпионы склонны обращать внимание на детали, в то время как Раки гораздо более легкомысленные. Этот диссонанс нередко мешает построить крепкие отношения.

Сложности в отношениях также могут возникнуть у Водолея со Стрельцом. В такой паре ни один из партнеров не отдает себя отношениям на максимум. Каждый представитель этого союза настолько ценит свое свободное время и принципы, что не готов ничем жертвовать.

У Козерога и Овна отношения напоминают американские горки. Проблемы в этой паре начинаются тогда, когда возникают первые трудности. Оба партнера в этом союзе думаю о себе, а не о второй половинке. Из-за этого конфликта интересов совместная жизнь может стать большой сложностью для обоих знаков.

Самой непредсказуемой парой является тандем двух Близнецов. Они слишком переменчивы и эмоциональны, поэтому найти гармонию в таких отношениях практически невозможно. Рядом с Близнецами сможет быть только тот, кто готов мириться с постоянными перепадами настроения, передает StarHit.

Астрологи советуют выбирать партнера, внимательно тщательно проштудировав гороскоп. Именно это должно обеспечить положительный результат и счастливую совместную жизнь. Специалисты сообщили, что стопроцентную совместимость имеют только две пары.