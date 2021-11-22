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Названы пары знаков зодиака, которые созданы друг для друга

Юлия Курганова

Общество
Названы пары знаков зодиака, которые созданы друг для друга
Фото: Pexels

Астрологи советуют выбирать партнера, внимательно тщательно проштудировав гороскоп. Именно это должно обеспечить положительный результат и счастливую совместную жизнь.

Специалисты сообщили, что стопроцентную совместимость имеют только две пары.

Водолей и Дева

Эти два знака зодиака способны понимать друг друга с полуслова. Люди, которые рождены под этими созвездиями, схожи по интересам и имеют общий взгляд на мир. И Водолей, и Дева, считают своим долгом изменить мир в лучшую сторону. Благодаря совместным усилиям у них это получается.

Водолей, обладающий чувством юмора, способен оценить эту аналогию у Девы. Представитель осеннего знака, в свою очередь, схватывает от партнера некую легкость и мечтательность. Девы и Водолеи совместно решают все трудности, оказывают друг другу поддержку и рука об руку двигаются к достижению общих целей.

Лев и Весы

Сложно себе представить, как абсолютно противоположные по характеру представители данных знаков зодиака, могут составлять идеальную пару. Но астрологи настаивают именно на этой точке зрения. Вспыльчивость, властолюбие и неспособность к подчинению Львов прекрасно сочетаются со спокойствием, мягкостью и дипломатичностью Весов. Люди, рожденные под этими созвездиями, испытывают тягу к роскоши и красивой жизни в целом, сообщает Пятый канал.

Названы четыре знака зодиака, которые с годами становятся привлекательнее. Благодаря Сатурну Козероги практически неподвластны годам. У них особое взаимодействие со временем, с возрастом представители этого знака расцветают. Они всю жизнь будут заметно выделяться на фоне сверстников молодым и здоровым внешним видом.

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