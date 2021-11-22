Адмирал смоделировал гибель подлодки «Курск» при столкновении с субмариной НАТО

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Адмирал Вячеслав Попов, который на момент гибели атомной подлодки «Курск» был командующим Северного флота, рассказал, как именно российская лодка могла столкнуться с субмариной НАТО.

По его словам, натовская подлодка могла следить за «Курском», однако из-за ошибок в расчетах она подошла слишком близко к российскому судну. Кроме того, маневр «Курска» также мог привести к потере контакта.

— Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот «Курск», вот лодка. А потом «Курск» совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется или пропадает, или снижается уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну, я моделирую, — пояснил адмирал в разговоре с РИА Новости.

По словам Попова, «Курск» мог врезаться в натовское судно носовой частью, в то время как иностранная лодка была повернута хвостовой частью.

Накануне Вячеслав Попов заявил, что российская атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии, это случилось из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа «Курска», которые участвовали в учениях Северного флота, погибли.

По данным СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis, Toledo ВМС США и Splendid ВМС Великобритании.

Согласно версии российской правительственной комиссии, озвученной в июле 2002 года, «Курск» погиб в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Также комиссия приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов подлодки.