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«Техноград» на ВДНХ проведет бесплатный онлайн-курс для бизнесменов

Евгений Белоусов

Город
«Техноград» на ВДНХ проведет бесплатный онлайн-курс для бизнесменов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Техноград Карта всех событий

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ проведет новый бесплатный онлайн-курс для управленцев, собственников компаний и будущих предпринимателей. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, посетители курса смогут узнать о последних трендах в бизнес-администрировании, а также отработать навыки эффективного лидера, продавца и коммуникатора. Благодаря этому они смогут сплотить своих подчиненных и расширить свое дело.

— Вебинары будут полезны как управленцам и собственникам бизнеса, так и тем, кто только задумывается о том, чтобы заняться предпринимательством, — отметил Фурсин

Курс называется «Ключевые soft-навыки руководителя в бизнесе» и состоит из шести занятий, каждое из которых начинается в 19:00. Первое занятие пройдет 23 ноября, второе – 25 ноября, третье – 30 ноября, четвертое – 2 декабря, а пятое и шестое – 7 и 9 декабря.

Преподавателями на курсе выступят успешные предприниматели и бизнес-тренеры Центра международного развития социального и женского предпринимательства ВЭИА. Кроме того, каждому прошедшему весь курс вышлют электронный сертификат.

Подробнее ознакомиться с каждым из вебинаров можно на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно на московском портале для малого бизнеса mbm.mos.ru запустилось многоуровневое обучение для предпринимателей, в рамках которого москвичи досконально разбираются в вопросах цифровизации. Об этом во вторник, 16 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина. Обучение началось 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация».

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