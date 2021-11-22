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Три российских фильма покажут на кинофестивале в Гоа 22 ноября

Полина Долганова

Общество
Три российских фильма покажут на кинофестивале в Гоа 22 ноября
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Три из 30 фильмов, которые планируют показать 22 ноября на 52-м Индийском международном кинофестивале в штате Гоа, будут российскими. Об этом сообщили в организационном комитете форума.

Так, в рамках фестиваля планируют показать такие российские картины, как «Рай» и «Первый учитель» Андрея Кончаловского, а также «Одесса» Валерия Тодоровского.

— Русский кинематограф традиционно представляет в Индии очень сильные фильмы, — отметили в комитете.

Отмечается также, что накануне в рамках фестиваля были показаны такие российские фильмы, как «День мертвых» Виктора Рыжакова и «Доктор Лиза» Оксаны Карас.

В 2021 году в рамках кинофестиваля будут показаны 148 лент из 73 стран мира, передает ТАСС.

Накануне режиссеры Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов и Миндаугас Карбаускис и актеры Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Дмитрий Цыганов были номинированы на театральную премию «Золотая маска» за сезон 2020–2021 годов.

В категории «Драма / Спектакль большой формы» представлено 11 проектов. Среди них постановка Мастерской П. Н. Фоменко «Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция», «Братья Карамазовы» Малого драматического театра, «Школа жен» Театра Маяковского и «Горбачев» Театра Наций.

Среди номинантов категории спектаклей малой формы «Двенадцатая ночь» Никитинского театра (Воронеж), «Все тут» театра «Школа современной пьесы» и «Анна Каренина» Красноярского ТЮЗа.

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