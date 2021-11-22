Психотерапевт перечислил ситуации, в которых не нужно извиняться

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Психотерапевт Андрей Сумский перечислил ситуации, в которых человеку не нужно приносить извинения для сохранения личных границ.

Во-первых, не нужно извиняться за слово «нет», если вам что-то не по душе или вы не хотите что-то делать. Психотерапевт советует не оправдываться и не чувствовать себя виноватым за свой отказ.

Во-вторых, по мнению психотерапевта, не стоит извиняться за свои принципы и желания. Специалист отмечает, что у всех людей разные желания, например кто-то хочет большую семью, кто-то хочет жить один.

— Чтобы сохранить себя и прожить ту жизнь, какую хочется, никогда не просите прощения за вашу личную жизнь и за ваш образ жизни. Все это дело личное, если вас осуждают, то заканчивайте общение и не извиняйтесь, — пояснил Андрей Сумский в комментарии Life.ru.

Также не стоит приносить извинения, если вы не оправдали чужие ожидания, так как вы не в ответе за другого человека, за ошибки прошлого и за свой успех.

Иной раз мы сталкиваемся с проблемами и трудностями, которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми. На помощь приходят близкие люди, друзья, семья, но порой их советы и критика делают только хуже. Психологи утверждают, что самый главный ресурс человека — он сам. Если мы можем опереться на себя, то способны справиться с любыми препятствиями в жизни. Как взрастить эти опоры и можно ли повзрослеть психологически? Об этом рассказала психолог Московской службы психологической помощи Елена Морковник.