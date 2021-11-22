Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Невролог объяснила, почему опасно «глушить» головные боли таблетками

Полина Долганова

Общество
Невролог объяснила, почему опасно «глушить» головные боли таблетками
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

При частых головных болях не стоит заниматься самолечением с помощью медикаментов. Лучше всего как можно скорее обратиться к врачу. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказала врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова.

— Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний, — отметила эксперт.

По ее словам, обследование у специалиста может помочь избежать возникновения серьезных патологий, таких как, например, опухоль в голове. От своевременности диагноза могут зависеть размер новообразования и процесс лечения.

Невролог добавила, что подозрительными симптомами могут быть ежемесячные головные боли, а также дискомфортные ощущения в голове вместе с тошнотой, ухудшением речи и зрения. Также важно обращать внимание на характер боли: она может быть пульсирующая или распирающая, передает газета «Известия».

С головной болью сталкивается почти каждый человек, но когда она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, тогда нужно срочно обратиться к специалисту. Об этом ранее рассказала врач-невролог Изета Елоева. Она также сообщила, что опасность могут представлять собой головные боли после травм головы, ситуации, когда характер боли меняется: изменение местоположения или из «тупой» в «острую». Не следует игнорировать и длительные головные боли, предупредила Елоева.

Читайте также:
таблетки головная боль Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте