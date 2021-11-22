Невролог объяснила, почему опасно «глушить» головные боли таблетками

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При частых головных болях не стоит заниматься самолечением с помощью медикаментов. Лучше всего как можно скорее обратиться к врачу. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказала врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова.

— Самому человеку бывает, как правило, невозможно определить причины своих головных болей, многие даже не пытаются это сделать, а просто заглушают боль различными обезболивающими средствами, что в корне является неправильным, потому что можно упустить драгоценное время для своевременной правильной диагностики заболеваний, — отметила эксперт.

По ее словам, обследование у специалиста может помочь избежать возникновения серьезных патологий, таких как, например, опухоль в голове. От своевременности диагноза могут зависеть размер новообразования и процесс лечения.

Невролог добавила, что подозрительными симптомами могут быть ежемесячные головные боли, а также дискомфортные ощущения в голове вместе с тошнотой, ухудшением речи и зрения. Также важно обращать внимание на характер боли: она может быть пульсирующая или распирающая, передает газета «Известия».

С головной болью сталкивается почти каждый человек, но когда она усиливается при движении, сопровождается лихорадкой, снижением внимания, неврологическими симптомами, тогда нужно срочно обратиться к специалисту. Об этом ранее рассказала врач-невролог Изета Елоева. Она также сообщила, что опасность могут представлять собой головные боли после травм головы, ситуации, когда характер боли меняется: изменение местоположения или из «тупой» в «острую». Не следует игнорировать и длительные головные боли, предупредила Елоева.