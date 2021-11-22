Эндокринолог рассказала о связи COVID-19 и сахарного диабета

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COVID-19 способен провоцировать развитие сахарного диабета. Об этом заявила врач-эндокринолог группы компаний «Инвитро» Светлана Шокур.

По ее словам, на второй год пандемии ученые выяснили, что тяжелое и среднетяжелое течение коронавируса связано с развитием сахарного диабета. Происходит это из-за того, что вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2, находящимися не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе.

Шокур уточнила, что бета-клетки, производящие инсулин, становятся клетками-мишенями для вируса и подвергаются разрушению.

— Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше, — передает слова эндокринолога РИА Новости.

Она также отметила, что побочные эффекты многих противовирусных и гормональных препаратов, которыми лечат коронавирус, повышают уровень глюкозы в крови. Легкое течение болезни заметно снижает риск развития диабета. Так, например, при тяжелом течении COVID-19 у 17 процентов пациентов возникают поражения поджелудочной железы. Тогда как при легком течении вероятность развития диабета снижается до 1–2 процентов.

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До этого кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что пациенты с коронавирусом могут страдать от шума в ушах. По его словам, это может быть вызвано двумя причинами. Первая из них — влияние на нервную систему организма. Второй причиной может быть образование тромбов и несвертываемость крови. Возникают микротромбозы, системные воспаления и поражается мозг человека.