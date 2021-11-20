Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские медики назвали неожиданное последствие коронавируса

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Российские медики назвали неожиданное последствие коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Пациенты с коронавирусом могут страдать от шума в ушах. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, это может быть вызвано двумя причинами. Первая из них — влияние на нервную систему организма.

— Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяются обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва, — рассказал он URA.RU.

Второй причиной может быть образование тромбов и несвертываемость крови. Возникают микротромбозы, системные воспаления и поражается мозг человека. Такое явление поражает не только слуховые области мозга, но и весь орган. Называется оно диссеминированной ишемией.

Инфекционист и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что воздействие коронавируса на нервные окончания сравнимо с повреждениями электроники у автомобилей.

— Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, и будет зря пищать, — отметил специалист.

По его словам, болезнь способна нарушить работу органов чувств. От таких последствий можно избавиться с помощью медикаментозного лечения и реабилитации, но процесс должны контролировать врачи.

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса.

Он ответил на предположение японских ученых, которые заявили, что резкое снижение числа заболевших коронавирусом в стране обусловлено самоликвидацией «дельта»-штамма, считающегося самым заразным.

1/3
2/3
3/3
Читайте также:
Коронавирус Россия Врачи
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте