Российские медики назвали неожиданное последствие коронавируса

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Пациенты с коронавирусом могут страдать от шума в ушах. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По его словам, это может быть вызвано двумя причинами. Первая из них — влияние на нервную систему организма.

— Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяются обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва, — рассказал он URA.RU.

Второй причиной может быть образование тромбов и несвертываемость крови. Возникают микротромбозы, системные воспаления и поражается мозг человека. Такое явление поражает не только слуховые области мозга, но и весь орган. Называется оно диссеминированной ишемией.

Инфекционист и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что воздействие коронавируса на нервные окончания сравнимо с повреждениями электроники у автомобилей.

— Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, и будет зря пищать, — отметил специалист.

По его словам, болезнь способна нарушить работу органов чувств. От таких последствий можно избавиться с помощью медикаментозного лечения и реабилитации, но процесс должны контролировать врачи.

До этого доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн оценил вероятность самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса.

Он ответил на предположение японских ученых, которые заявили, что резкое снижение числа заболевших коронавирусом в стране обусловлено самоликвидацией «дельта»-штамма, считающегося самым заразным.