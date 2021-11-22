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Эксперты дали рекомендации по чистке зубов

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперты дали рекомендации по чистке зубов
Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали о правилах чистки зубов. Согласно исследованиям, чтобы избавиться от налета, зубы необходимо чистить два раза в день по 3–4 минуты. Долгая чистка позволяет максимально убрать зубной налет.

Накопление зубного налета приводит к различным воспалениям полости рта, кровоточивости десен и неприятному запаху. Кроме того, происходит накопление бактерий, из-за которых возникает кариес.

При всей важности чистки процедуру не нужно делать очень часто — двух раз вполне достаточно, отмечают специалисты. Помимо этого, необходимо выбрать подходящую зубную щетку. Лучше избегать щеток с жесткими щетинками, так как их использование может привести к повреждению зубов и десен. Для очищения межзубных промежутков стоит использовать зубную нить. Использование нити снижает риск возникновения кариеса и гингивита, передает ФАН.

Доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасной ошибке при визите к стоматологу. Он объяснил, что при приеме бисфосфонатов нужно обязательно предупредить стоматолога об этом. Иначе может развиться некроз тканей после удаления больного зуба.

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