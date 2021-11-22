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В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ

Полина Долганова

Общество
В Госдуму внесли проект, запрещающий упоминание национальности преступников в СМИ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Парламент Чечни внес в Государственную думу законопроект, согласно которому в СМИ запрещается называть национальность преступников. Соответствующий документ в понедельник, 22 ноября, был обнародован в цифровой базе данных палаты.

— Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений, — говорится в документе.

По мнению авторов законопроекта, такой запрет поможет сохранить межнациональное согласие между странами. Кроме того, распространение информации о национальности правонарушителей может расцениваться как оскорблением национальных и религиозных чувств граждан, которые чтят закон.

Авторы инициативы подытожили, что в средствах массовой информации часто появляются провокационные публикации, которые имеют негативную эмоциональную окраску и формирует не самое лучшее отношение к разным национальным группам, пишет РИА Новости.

7 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необоснованные нападки на жителей Кавказа в социальных сетях необходимо остановить, чтобы не задевать национальные и религиозные чувства миллионов россиян. Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя последние инциденты с применением насилия, где изначально было указано, что подозреваемые оказались выходцами с Северного Кавказа.

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