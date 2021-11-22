Синоптик назвала самые теплые дни предстоящей недели в Москве
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Самыми теплыми днями предстоящей недели окажутся четверг и пятница, 25 и 26 ноября. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам эксперта, в течение недели средняя суточная температура будет отрицательной, однако именно в указанные дни столбики термометра поднимутся вверх:
— Несмотря на отрицательный фон, теплые дни тоже будут, и выпадут они на конец рабочей недели — четверг и пятница. До этого ожидаются заморозки и минусовые значения.
В этот период, уточнила Позднякова, в столице ожидается переменная облачность, небольшой снег, среднесуточная температура и ночью, и днем будет сохраняться на уровне плюс 1–3 градусов, ветер юго-западный, умеренный.
Главный специалист Московского метеобюро добавила, что к выходным под натиском следующего атлантического циклона в ночные часы еще будет подмораживать слегка, температурный фон будет держаться на уровне ноль — плюс 2 градуса.
В заключение эксперт акцентировала, что в целом погодные условия полностью соответствуют климатической норме ноября.