«Такая вот оттепель»: синоптики рассказали, когда в Москве потеплеет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни в Москве будут стоять морозы — по ночам ожидается до минус 5–7 градусов. Но в конце недели можно ожидать потепления. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в первые два дня в Москве будет прохладно. В понедельник максимальная температура воздуха днем составит ноль — минус 2 градуса, во вторник минус 1–3. По ночам температура опустится до минус 5–7 градусов, по области — до минус девяти градусов.

Но уже в среду в столице появится облачность, будут осадки.

— В ночь на четверг температура повысится до нуля, ожидается мокрый снег. А днем уже без существенных осадков, в пятницу тоже, при этом температура воздуха и в дневные, и в ночные часы — от нуля до минус двух. А вот в воскресенье снова снег с дождем, облачная погода и потепление до нуля — плюс одного градуса днем, — передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Причиной таких изменений в погоде Синенков называет теплый воздух в центре европейской части России с юга и юго-запада. Из-за этого снежный покров в Москве образоваться не сможет.

— Причина в том, что в центр европейской части России вновь будет поступать относительно теплый воздух с юга и юго-запада. Такая вот оттепель не даст образоваться постоянному снежному покрову, — объяснил синоптик.

До этого сообщалось, что в понедельник, 22 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег, на дорогах — гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от пяти градусов мороза до нуля.