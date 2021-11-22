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Синоптики сообщили о дискомфортной погоде в Москве 22 ноября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о дискомфортной погоде в Москве 22 ноября
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 22 ноября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус двух до нуля градусов. В Подмосковье температура ожидается от пяти градусов мороза до нуля.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится дискомфортная влажно-прохладная погода с небольшими колебаниями температуры от ночи ко дню. Атмосферное давление будет резко расти.

По медицинской оценке, это гипоксический тип погоды, который может негативно сказываться на самочувствии. В группе риска метеозависимые люди с сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями, особенно если они осложнены кислородной недостаточностью. В такие дни чаще обостряются и различные заболевания суставов воспалительного генеза. Медикаментозная поддержка и соблюдение мер предосторожности, снижение физической активности помогут легче перенести погодные нагрузки.

Метеоролог предупредил о резком повышении атмосферного давления в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в столице и области, со вторника, 23 ноября, будет появляться солнце.

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