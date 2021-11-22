Метеоролог предупредил о резком повышении атмосферного давления в Москве

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба ожидается в столице и области, со вторника, 23 ноября, будет появляться солнце. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Резкое повышение атмосферного давления ожидается во вторник. Давление в настоящее время около 720 миллиметров ртутного столба, а во вторник будет более 750 миллиметров ртутного столба. Солнышко во вторник появится, переменная облачность. Ночные температуры существенно снизятся до 5-10 градусов мороза, днем будет минус 2-4 градуса, а днем местами до 6 градусов мороза. Нормальная зимняя погода, — рассказал он.

Метеоролог добавил, что в среду, 24 ноября, ночью ожидается минус 4-7 градусов, а днем — около нуля. Такая температура продержится до конца рабочей недели. Осадков не ожидается, сообщает РИА Новости.

Синоптик предупредил москвичей о сильном гололеде в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что гололед прогнозируется в понедельник, 22 ноября, и вторник, 23 ноября, в столичном регионе.