Синоптик предупредил москвичей о сильном гололеде в начале недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сильный гололед прогнозируется в понедельник, 22 ноября, и вторник, 23 ноября, в столичном регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Температура в ближайшие дни в Московской области будет выше нормы на пару градусов. Дневная температура от нуля до плюс трех градусов, ветер будет до 15 метров в секунду. Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от нуля до минус двух градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник, — рассказал он.

Синоптик пояснил, что гололед будет связан с тем, что накануне температура была выше нуля, и наблюдались осадки, при понижении температуры ниже нуля они замерзают и образуют ледяную корочку на дороге, сообщает РИА Новости.

Синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что зима наступит в Центральной части России в декабре.

Он отметил, что температура воздуха опустится до минус 10 градусов в первой половине предстоящей недели из-за действия североатлантического циклона. Однако после морозы прекратятся.