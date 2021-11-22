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Уголовное дело возбудили после ДТП с погибшим младенцем в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с погибшим младенцем в Новой Москве
Фото: Пресс-служба прокуратуры
Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельного ДТП с младенцем в Новой Москве. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Фигуранту уголовного дела о ДТП в Новой Москве, в результате которого погиб малолетний, предъявлено обвинение в совершении преступления по уголовной статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», — рассказали в столичной прокуратуре, добавив, что 34-летний водитель в настоящее время задержан.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 21 ноября на территории деревни Николо-Хованское. Автомобиль «газель» сбил женщину и двух ее детей — четырехлетнего мальчика и девятимесячного младенца. Последний в момент аварии находился в коляске, от полученных повреждений малыш скончался на месте.

По данным ГИБДД, мать и второй ребенок получили незначительные травмы.

— По предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта, — говорится в сообщении ГИБДД.

Добавляется, что водитель с места происшествия не скрывался.

Еще одна авария произошла в Новой Москве вечером 21 ноября с участием двух иномарок. На 26-м километре Киевского шоссе столкнулись BMW и Kia. В результате ДТП пострадали два человека. По предварительной информации, одного пострадавшего зажало в автомобиле.

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