Российские школьники установили абсолютный рекорд на олимпиаде по астрономии

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Российская сборная установила на Международной олимпиаде школьников по астрономии и астрофизике абсолютный рекорд. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Интеллектуальное состязание проходило с 14 по 21 ноября в Колумбии в онлайн-формате.

— Сборная России установила абсолютный рекорд в олимпиаде по астрономии и астрофизике. В этом году 14-я Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике (IOAA2021) проходила с 14 по 21 ноября 2021 года в городе Богота (Колумбия) в дистанционном формате, — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

Всего в олимпиаде принимали участие 48 стран и 62 коллектива. От каждого государства в соревнованиях могли участвовать по две команды.

19 ноября итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады подвели в столице. Дипломов победителей и призеров удостоились почти 300 тысяч учеников. Всего Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам — от астрономии до французского языка. Участников школьного этапа из 7–11-х классов, которые набрали достаточное количество баллов, пригласили на муниципальный этап интеллектуального состязания. Он будет проходить до середины декабря.

Недавно сообщалось, что участники проекта «Активный гражданин» могут выбрать пять лучших работ конкурса эссе «Москва глазами молодежи» из десяти отобранных жюри. Голосование пройдет с 8 ноября по 9 декабря. Кроме написания эссе, участники конкурса должны были снять пятиминутный видеоролик на одну из предложенных им тем.