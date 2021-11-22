Выставка «Гориллы в тумане» откроется в Дарвиновском музее

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Россия, Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

Государственный Дарвиновский музей представляет выставку «Гориллы в тумане», посвященную работе женщины-этолога Дайан Фосси, изучавшей поведение животных в дикой природе.

Посетители смогут почувствовать себя в мире джунглей. На документальных фотографиях и видео демонстрируются главные открытия этолога о жизни горилл. Экспозицию дополняют предметы из коллекции млекопитающих. А выразительные портреты этих животных представлены графикой из фондов музея, иллюстрациями из фонда редкой книги и фотографиями зоолога Сергея Волкова.

Горилла — гигантский зверь с насупленной мордой и пудовыми кулаками. Веками люди считали их жуткими монстрами. На самом деле большие обезьяны оказались мирными, отчасти даже трусливыми растительноядными животными. Из двух подвидов горилл в наиболее уязвимом положении находятся восточные гориллы, численность которых в природе составляет меньше тысячи особей.

Выставка открыта с 27 ноября по 31 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Дарвиновском музее с 20 ноября открыта выставка «Жемчуг и перламутр», где в отблеске роскоши чудным образом объединились раковины моллюсков и их жемчужины, традиционные костюмы и украшения, ювелирные изделия и предметы культа, произведения декоративно-прикладного и современного искусства.

Посетители узнают о многообразии перламутра и жемчуга, рождении и жизни жемчужины, цветовых оттенках жемчуга. Гости музея отправятся в путешествие по истории жемчужно-перламутровой мировой культуры. Легенды, связанные с тайной рождения жемчуга, и знаменитые жемчужины, ставшие легендами; эволюция перламутра от вавилонских инкрустаций до современной бижутерии и жемчужного промысла; жемчуг и перламутр в искусстве и искусственный жемчуг.