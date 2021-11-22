Монтаж огромного елочного шара на Поклонной горе завершается в Москве

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В этом году на Кутузовском проспекте традиционно разместится одно из главных новогодних украшений столицы — огромная елочная игрушка-шар. Об этом в понедельник, 22 ноября, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Высотой шар будет 20 метров, диаметром — 17 метров. Вес конструкции составит порядка 35 тонн. Украшение выполнено из 176 тысяч светодиодов, а общая протяженность металлоконструкции — 5 километров.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Сборка шара проходит в несколько этапов. Нижняя и верхняя части каркаса монтируются по отдельности. Затем монтажный кран помещает верхнюю часть шара на нижнюю, после чего их скрепляют металлическими тросами. В ближайшие дни планируется завершить монтажные работы.

После окончания работ по установке внутри шара можно будет насладиться световым шоу с музыкальным сопровождением.

18 ноября заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков сообщил, что столицу начали украшать к новогодним праздникам. По его словам, специалисты Комплекса городского хозяйства уже приступили к установке праздничных украшений, работы продлятся до середины декабря. Всего в столице установят более четырех тысяч световых декоративных конструкций.