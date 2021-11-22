Сеть «Москино» пригласила на программу «Коротко»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Снежная улица, 18 Карта всех событий

Сеть кинотеатров «Москино» приглашает москвичей и гостей столицы на специальный показ эксцентрического комедийного альманаха Юрия Титова «Десять фильмов-коротышек», который пройдет в рамках программы «Коротко». Мероприятие пройдет в кинотеатре «Сатурн».

Альманах состоит из десяти историй, не связанных общим сюжетом. Все его герои пытаются выбраться из разнообразных переделок, куда их втянул случай. Один, придя в ресторан, обнаруживает, что столик забронирован на бога, и этот стол вечно занят. Другой вдруг понимает, что, когда он что-то говорит, люди тут же начинают зевать. Третий может влюбиться в девушку, только если ему понравится ее почерк. В итоге, попадая в комичные ситуации, герои зачастую получают совсем не то, на что рассчитывали.

Фильм представит съемочная группа.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте «Москино».

До 28 ноября в городе пройдет Первый Московский международный фестиваль архивных фильмов, являющийся преемником форума «Белые Столбы». Основная программа представлена в кинотеатре Госфильмофонда «Иллюзион». Также показы пройдут в кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос».

Гостей фестиваля ждет не только разнообразная афиша, но и публичная программа с лекциями и дискуссиями. Состоятся специальный показ памяти Кирилла Разлогова, а также презентация посвященного киноавангардисту Дзиге Вертову первого номера международного научного журнала «Кинема». Зрители смогут посмотреть лучшие отреставрированные картины, вышедшие в повторный прокат в текущем году.