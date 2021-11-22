Услугами Московской службы психологической помощи воспользовались почти два миллиона человек
За время существования Московской службы психологической помощи ее услугами воспользовались почти два миллиона человек. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.
По ее словам, основными причинами обращений москвичей за психологической помощью оказались сложности в отношениях, проблемы физического и психического здоровья, а также кризисы личностного, профессионального роста.
Грачева также отметила, что пандемия коронавируса внесла в работу специалистов свои поправки. В первые три дня локдауна 2020 года психологи службы начали консультировать горожан на круглосуточной горячей линии и в чате психологической поддержки. Также было увеличено количество вебинаров, а сотрудники перешли в режим онлайн-помощи.
— На спасение и поддержку жителей столицы специалисты Московской службы психологической помощи встали наравне с врачами. С марта 2020 года ими было оказано свыше 545 тысяч различных услуг, — передает слова Грачевой официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что с начала пандемии было проведено более 56 тысяч консультаций.
До этого сообщалось, что за восемь лет работы в Москве Кризисного центра, который курирует департамент труда и социальной защиты населения, его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин. В кризисном центре работает большой штат специалистов: психологи, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации и юристы.