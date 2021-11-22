Услугами Московской службы психологической помощи воспользовались почти два миллиона человек

Фото: Pexels

За время существования Московской службы психологической помощи ее услугами воспользовались почти два миллиона человек. Об этом сообщила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачева.

По ее словам, основными причинами обращений москвичей за психологической помощью оказались сложности в отношениях, проблемы физического и психического здоровья, а также кризисы личностного, профессионального роста.

Грачева также отметила, что пандемия коронавируса внесла в работу специалистов свои поправки. В первые три дня локдауна 2020 года психологи службы начали консультировать горожан на круглосуточной горячей линии и в чате психологической поддержки. Также было увеличено количество вебинаров, а сотрудники перешли в режим онлайн-помощи.

— На спасение и поддержку жителей столицы специалисты Московской службы психологической помощи встали наравне с врачами. С марта 2020 года ими было оказано свыше 545 тысяч различных услуг, — передает слова Грачевой официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что с начала пандемии было проведено более 56 тысяч консультаций.

До этого сообщалось, что за восемь лет работы в Москве Кризисного центра, который курирует департамент труда и социальной защиты населения, его специалистами была оказана помощь более двум тысячам женщин. В кризисном центре работает большой штат специалистов: психологи, специалисты по социальной работе, комплексной реабилитации и юристы.