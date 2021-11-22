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Актер Александр Михайлов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой

Ирина Игнатенко

Общество
Актер Александр Михайлов поделился воспоминаниями о Нине Руслановой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ушедшая из жизни актриса Нина Русланова была талантливым человеком, со своими характером и мощной энергетикой. Такими воспоминаниями об актрисе поделился актер Александр Михайлов.

Он рассказал, что они вместе сыграли в картине «Китайская бабушка». В съемках также приняли участие Ирина Муравьева и Владимир Толоконников.

— Нина Русланова — очень талантливый человек, со своим видением, своим характером. Очень тонко чувствующая атмосферу, была энергетически очень мощная. Интересная актриса ушла в тот мир, — отметил он в комментарии «360».

Народная артистка России Нина Русланова скончалась 21 ноября после продолжительной болезни. Сообщается, что актриса попала в больницу некоторое время назад после инсульта.

Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой состоится в среду, 24 ноября, в Доме кино.

За годы творческой деятельности Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году получила звание народной артистки России.

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