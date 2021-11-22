Стали известны дата и место прощания с Ниной Руслановой

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Прощание с российской актрисой Ниной Руслановой состоится в среду, 24 ноября, в Доме кино. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

Актрису предположительно похоронят на Троекуровском кладбище. В настоящее время место захоронения все еще согласовывается, пишет Интерфакс.

В воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой. Возможной причиной ее смерти стал COVID-19.

За творческую карьеру Нина Русланова сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

После председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил желание увековечить память артистки в столице.