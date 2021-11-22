Названа возможная причина смерти Нины Руслановой

кадр из фильма «О чем говорят мужчины»

Причиной смерти народной артистки России Нины Руслановой стал COVID-19. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.

По словам собеседника канала, у актрисы подтвердился коронавирус. Врачи диагностировали ей также дыхательную недостаточность.

Отмечается, что Русланова, несмотря на инфекцию, сначала отказалась от госпитализации. Тем не менее 11 ноября знаменитость все-таки положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией, уточняется в материале. Спасти актрису медики не смогли.

В воскресенье, 21 ноября, в пресс-службе Союза кинематографистов России заявили о смерти советской и российской актрисы театра и кино Нины Руслановой.

После председатель комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выразил желание увековечить память артистки в столице.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.

За творческую карьеру Нина Русланова сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.