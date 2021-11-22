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Терапевт рассказала о бытовой технике, которая потенциально опасна для здоровья

Виктория Сикерина

Общество
Терапевт рассказала о бытовой технике, которая потенциально опасна для здоровья
Фото: pexels.com / Vlada Karpovich

Большинство приборов для дома излучают электромагнитные волны, которые могут стать потенциальной опасностью для здоровья человека. Излучение поражает нервную, иммунную, половую и другие системы. Такое мнение выразила терапевт и руководитель отдела медицинской экспертизы «Инвитро» Екатерина Терентьева.

К вероятно опасной бытовой технике относят микроволновые печи, люминесцентные осветительные приборы, компьютеры, беспроводные приборы, телефоны и многое другое. Однако интенсивность оказания влияния на здоровье человека зависит не от количества аппаратов, а от их месторасположения и длительности работы.

— Это излучение вызывает неспецифические изменения в организме. Наиболее чувствительные к нему нервная, иммунная, эндокринная и половая системы, — объяснила эксперт.

Помимо этого, излучение обладает накопительным эффектом, что может стать причиной дегенеративных изменений.

Терентьева порекомендовала правильно организовывать пространство в квартире и расставлять бытовую технику. Лучше всего установить ее на расстоянии трех метров от зоны отдыха или обеденного стола. Также необходимо регулярно проверять приборы по техническим и санитарным требованиям, передает РИА Новости слова специалиста.

До этого эксперт в области моды и этикета Александр Васильев рассказал, какие ошибки надо исключить, чтобы ваши друзья и знакомые назвали вас самым гостеприимным хозяином. Васильев подчеркивает, что во время приема гостей важна каждая деталь, и первое, на что стоит обратить внимание, — это представление гостей друг другу.

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