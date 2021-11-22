Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Самую низкую долю ипотечных сделок на новостройки в 2021 году зафиксировали в столице

Евгений Белоусов

Город
Самую низкую долю ипотечных сделок на новостройки в 2021 году зафиксировали в столице
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Доля ипотечных сделок с жилой и нежилой недвижимостью в новостройках Москвы в октябре составила 39 процентов. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Сообщается, что три месяца подряд на первичном рынке фиксируется снижение объема кредитных средств в среднем на 9,6 процента.

— И это при том, что в целом рынок недвижимости демонстрировал в прошлом месяце достаточно высокую активность, — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В предыдущие месяцы 2021 года доля договоров долевого участия с ипотекой варьировалась от 43 процентов в сентябре до 54 процентов в июле. В октябре было оформлено всего 5,7 тысячи ипотечных сделок — рост к сентябрю составил почти 9 процентов. А в сравнении с десятым месяцем 2020 года фиксируется снижение на 20 процентов.

Отмечается, что москвичи продолжают приобретать квартиры в новостройках отчасти благодаря тому, что застройщики предлагают альтернативные варианты ипотеки.

— Кроме того, есть государственная поддержка семей с детьми при покупке новой квартиры. Данные меры позволили также нивелировать эффект от роста ключевой ставки, тем самым поддержав строительную сферу, — подытожил Майданов.

До этого эксперты рассказали, на сколько могут вырасти ставки по ипотеке за последний месяц этого года. В перспективе рост ставок может дойти до 10–11 процентов. Как отмечают специалисты, в настоящее время банки начинают закладывать в цены будущие сценарии подъема ключевой ставки Центробанка.

Читайте также:
Росреестр Москва Ипотека
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте