Самую низкую долю ипотечных сделок на новостройки в 2021 году зафиксировали в столице

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Доля ипотечных сделок с жилой и нежилой недвижимостью в новостройках Москвы в октябре составила 39 процентов. Это самый низкий показатель с начала 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Сообщается, что три месяца подряд на первичном рынке фиксируется снижение объема кредитных средств в среднем на 9,6 процента.

— И это при том, что в целом рынок недвижимости демонстрировал в прошлом месяце достаточно высокую активность, — отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

В предыдущие месяцы 2021 года доля договоров долевого участия с ипотекой варьировалась от 43 процентов в сентябре до 54 процентов в июле. В октябре было оформлено всего 5,7 тысячи ипотечных сделок — рост к сентябрю составил почти 9 процентов. А в сравнении с десятым месяцем 2020 года фиксируется снижение на 20 процентов.

Отмечается, что москвичи продолжают приобретать квартиры в новостройках отчасти благодаря тому, что застройщики предлагают альтернативные варианты ипотеки.

— Кроме того, есть государственная поддержка семей с детьми при покупке новой квартиры. Данные меры позволили также нивелировать эффект от роста ключевой ставки, тем самым поддержав строительную сферу, — подытожил Майданов.

До этого эксперты рассказали, на сколько могут вырасти ставки по ипотеке за последний месяц этого года. В перспективе рост ставок может дойти до 10–11 процентов. Как отмечают специалисты, в настоящее время банки начинают закладывать в цены будущие сценарии подъема ключевой ставки Центробанка.