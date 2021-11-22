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Эксперты выяснили, как могут измениться ставки по ипотеке в декабре

Ирина Игнатенко

Экономика
Эксперты выяснили, как могут измениться ставки по ипотеке в декабре
Фото: moscow-live

В настоящее время банки начинают активный пересмотр своих ипотечных программ. Эксперты рассказали, на сколько могут вырасти ставки по ипотеке за последний месяц этого года.

В перспективе рост ставок может дойти до 10–11 процентов. Такой прогноз сделал заместитель генерального директора агрегатора «ДомДа» Дмитрий Ефимов. С ним согласна и ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич.

— Ставки вырастут соразмерно решению ЦБ РФ и поднятию им учетной процентной ставки. В большей степени рост ставок затронет вторичное жилье, так как здесь банковские риски являются наибольшими, и ипотеку на ИЖС и участки, — пояснила она в комментарии Life.ru.

Как отмечают специалисты, в настоящее время банки начинают закладывать в цены будущие сценарии подъема ключевой ставки Центробанка. Как отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, топовые российские банки ожидают повышения ставки в первом полугодии 2022 года до 9,5–10 процента годовых. По этой причине, по его прогнозу, жилищные кредиты могут легко взлететь до 12 процентов годовых и выше.

Ранее стало известно, что Сбербанк увеличил ставку по ипотеке в новостройках до 8,8 процента.

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