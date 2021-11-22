Названы пять женских имен, обладательницы которых являются долгожительницами

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Специалисты назвали пять женских имен, обладательницы которых чаще всего живут дольше остальных. Однако эксперты заверили, что продолжительность жизни во многом зависит от образа жизни, привычек и многих других факторов.

Общительные и добродушные Людмилы всегда протягивают руку помощи близким и друзьям. В ответ на это они получают заботу и внимание. Они трепетно относятся к себе, проявляют активность, из-за чего живут долго.

Оптимизм и вера в лучшее помогают Надеждам преодолевать все невзгоды с улыбкой на лице. Именно поэтому таких женщин можно назвать долгожительницами.

Целеустремленные девушки по имени Ольга знают, ради чего просыпаются по утрам и совершают какие-либо поступки. Они заботливые, семейные и энергетически положительные, что оказывает благотворное влияние на их здоровье.

Анастасии чаще всего не боятся приключений и стремятся попробовать что-то новое. До самой старости такие женщины сохраняют жизнелюбие, бодрость духа и активность. Эти факторы позволяют жить им долго и как в первый раз.

Также к долгожителям относят женщин с именем Валентина. Такие девушки наделены крепким здоровьем и сильным характером, пишет Пятый канал.

До этого таролог Саона рассказала, какие пять женских имен обеспечат их обладательницам внимание противоположного пола. По мнению эксперта, имя может сильно повлиять на судьбу человека, вплоть до развития в нем определенной черты характера.