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Кардиохирург объяснил, чем опасен второй инфаркт

Анна Михалюк

Общество
Кардиохирург объяснил, чем опасен второй инфаркт
Фото: Pexels

Врач-кардиохирург Михаил Тодуров рассказал о том, чем может грозить второй инфаркт.

Доктор объяснил, что в организме есть всего три артерии, которые его кровоснабжают, и после каждого инфаркта значительно возрастает риск смертельного исхода.

— Если уже один инфаркт был, то одна из артерий закрылась. Если человек не лечился, то у него кровоснабжает сердце всего две. Если был еще один инфаркт, то осталась всего одна артерия, на которой он живет. Если при первом инфаркте умирает каждый шестой, то при втором инфаркте — каждый второй. У вас есть всего 50 процентов, выживите вы или нет, — рассказала врач в интервью для YouTube-канала «Клатч онлайн».

Кардиохирург порекомендовал всем тем, кто перенес инфаркт на ногах, обратиться к врачу для назначения лечения. Также он перечислил симптомы заболевания, на которые нужно сразу обратить внимание и вызвать скорую помощь.

— Человек начинает ощущать резкую пекущую боль за грудиной, которая может отдавать в лопатку и нижнюю челюсть, возникает одышка. Нужно вызвать скорую помощь, описать инфарктную боль и принять две таблетки: аспирин и нитроглицерин. После этого вас привезут в больницу и сделают коронарографию. Все манипуляции нужно сделать в ближайшие часы после инфаркта, — объяснил доктор.

Также он отметил, что инфаркты очень помолодели, и самый молодой пациент с таким диагнозом в его практике — 33-летний мужчина, который на протяжении 15 лет курил и злоупотреблял фастфудом.

Ранее кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как можно бороться с вегетососудистой дистонией.

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