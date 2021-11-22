Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудник и работодатель теперь смогут заключать договор о трудоустройстве удаленно. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 22 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Положения документа оптимизируют взаимодействие между работодателем и сотрудником и упрощают процедуру дистанционного трудоустройства. Так, потенциальные работники смогут проходить онлайн-собеседования и заключать договоры.
Уточняется, что положение закона распространяется только на те документы, оформление которых в письменном виде прямо предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации.
Документооборот будет осуществляться на платформе «Работа в России».
16 ноября депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в предложенный фракцией «Единой России» законопроект о документообороте в трудовой сфере в электронном формате.
Также в этот день Дума в первом чтении приняла законопроект о ежемесячной доплате к пенсии тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов.