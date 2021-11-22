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Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно

Полина Долганова

Общество
Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор удаленно
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому сотрудник и работодатель теперь смогут заключать договор о трудоустройстве удаленно. Соответствующий документ опубликовали в понедельник, 22 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Положения документа оптимизируют взаимодействие между работодателем и сотрудником и упрощают процедуру дистанционного трудоустройства. Так, потенциальные работники смогут проходить онлайн-собеседования и заключать договоры.

Уточняется, что положение закона распространяется только на те документы, оформление которых в письменном виде прямо предусмотрено трудовым законодательством Российской Федерации.

Документооборот будет осуществляться на платформе «Работа в России».

16 ноября депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в предложенный фракцией «Единой России» законопроект о документообороте в трудовой сфере в электронном формате.

Также в этот день Дума в первом чтении приняла законопроект о ежемесячной доплате к пенсии тренеров, которые подготовили олимпийских и паралимпийских чемпионов.

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