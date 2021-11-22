Выставка «Российская империя» откроется в Историческом музее

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Революции, 2/3 Карта всех событий

Государственный Исторический музей представляет выставочный проект «Российская империя», приуроченный к 150-летию музея.

Посетители увидят более 400 экспонатов, большая часть которых впервые вышла за пределы музейных хранений. Все они демонстрируют историю развития Российской империи и раскрывают основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства.

Экспозиция условно поделена на несколько разделов, первый из которых посвящен становлению Российской империи в петровское время и расширению ее территории на протяжении последующих правлений. Здесь можно увидеть уникальные карты XVIII — начала XX века, демонстрирующие территориальный рост, и модели кораблей, сыгравших важную роль в истории российского флота. Среди экспонатов выделяется комплект обмундирования полковника лейб-гвардии Преображенского полка, принадлежавший Петру I.

Символическим экспонатом выставки является реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, предоставленной Гохраном России.

Портреты и предметы быта рассказывают об общественной и личной жизни представителей разных сословий Российской империи. Многие экспонаты связаны с именами людей, оставивших яркий след в истории страны: полководца А. В. Суворова, ученого И. И. Мечникова, аристократки З. Н. Юсуповой, бунтовщика Е. Пугачева, правнука Екатерины II графа А. А. Бобринского, пролетарского вождя В. И. Ленина, рабочего-революционера П. А. Заломова, фабриканта П. И. Щукина, подвижника Нестора Камчатского, блаженного Симеона.

Специальный раздел призван рассказать о людях империи, чьими трудами и талантом созидалось государство.

Выставка открыта с 3 декабря по 1 марта 2022 года, сообщается на сайте музея.