Диетологи рассказали, что лучше есть на завтрак для укрепления здоровья

Фото: Pixabay

Диетологи из Соединенных Штатов рассказали, как увеличить пользу завтрака для здоровья и иммунитета человека. По их мнению, первый прием пищи должен сопровождаться фруктами, овощами, белковыми блюдами, клетчаткой и водой.

Врач Алисия Галвин порекомендовала добавлять ягоды или фрукты в каши, а овощи — в глазунью или омлет.

— Это обеспечит вас клетчаткой, которая положительно влияет на микрофлору всего пищеварительного тракта, — объяснила она.

К ее словам присоединилась Лорен Харрис-Пинкус. Специалист уточнила, что норма клетчатки в день для взрослого человека составляет восемь граммов. Это количество содержится в кружке малины или ежевики.

При этом перед употреблением чая или кофе следует выпить стакан воды. Это поддерживает водный баланс организма и пробуждает его после сна.

Однако некоторые диетологи советуют вместо воды выпить апельсиновый сок. Так, Кейт-Томас Айуб заявил, что содержащийся в напитке витамин С благоприятно влияет на организм.

— Белковые продукты содержат ряд аминокислот, необходимых для здоровой работы всего организма. Кроме того, белок помогает бороться с инфекциями и быстрее восстанавливаться после болезней, — добавила врач-диетолог Амелия Браун.

Эксперт Эми Горин подчеркнула, что в яйцах содержится не только необходимый белок, но и витамин D, пишет Lenta.ru со ссылкой на зарубежное издание Eat This, Not That.

