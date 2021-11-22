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Врач назвала пять продуктов для улучшения памяти

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач назвала пять продуктов для улучшения памяти
Фото: pixabay.com/ru

Врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что каждый человек может что-то забыть, это вполне естественно. Но если это происходит на постоянной основе, то стоит обратиться к специалисту. Вместе с этим стоит начать употреблять продукты, которые способны улучшить память.

Так, по словам диетолога, авокадо содержит много полезных жиров, большое количество калия, клетчатки и антиоксидантов. Кроме того, в нем есть пантотеновая кислота, которая благоприятно влияет на долгосрочную память. При ее дефиците организм будет ощущать усталость. Но перебарщивать с экзотичным растением не стоит.

— При всем многообразии полезных свойств, людям, имеющим избыточную массу тела, не стоит злоупотреблять авокадо из-за его высокой калорийности, — сообщила Разаренова изданию РБК.

Она добавила, что розмарин благотворно влияет на когнитивные функции и помогает лучше концентрироваться. Все благодаря высокому уровню ацетилхолина, который так необходим для поддержки мыслительных процессов.

Также регулярное употребление оливкового масла — хорошая профилактика от болезни Альцгеймера. Исследователи выяснили, что оливковое масло еще нейтрализует токсины.

Кроме того, зеленый чай оказывает положительное влияние на память. Все дело в антиоксиданте EGCG, который генерирует нейральные и стволовые клетки, а также служит профилактикой от дегенеративных расстройств. Еще зеленый чай содержит в себе аминокислоту L-теанин, передающую электрические импульсы в клетки организма. Благодаря этому повышается обучаемость и общая работоспособность.

Шоколад тоже полезен для улучшения памяти. Какао — источник флаванолов, органических веществ, которые повышают снабжение мозга кислородом, что благоприятно отражается на когнитивных функциях. Рекомендуется и горький шоколад, содержащий огромное количество полезных веществ. Он не только улучшает память, но также помогает бороться с сонливостью, повышая общий тонус.

Елена Малышева назвала три главных продукта для памяти. Врач и телеведущая рассказала, какие три продукта необходимо включить в рацион, чтобы улучшить память. Особенно актуально небольшое изменение в меню будет для тех, кто перенес коронавирус и почувствовал его последствия на себе.

Первый суперпродукт — это баранья печень. До трети людей, перенесших ковид, отметили у себя снижение памяти, уменьшение способности концентрации, отметила врач.

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