Свыше 130 домов расселили по программе реновации в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

С момента начала программы реновации было расселено 131 здание. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, 42 дома из общего числа было расселено в 2021 году. Таким образом, с начала года около 22 тысяч человек переселили в новостройки.

Кроме того, в текущем году планируется начать переселение еще 36 тысяч жителей.

— Сейчас более 44 тысяч человек получили новые квартиры, — отметил Левкин.

Уточняется, что переселение стартует в ближайшее время на Смольной улице в Северном административном округе, улицах Люблинской и Михайлова на юго-востоке Москвы, Малой Юшуньской и Каховке в ЮЗАО, в Восточном административном округе на Щелковском шоссе и 15-й Парковой улице.

До этого заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в течение ближайших пяти лет в столице построят около 5,5 миллиона квадратных метров нового жилья. Заммэра добавил, что реновация не только позволяет построить в городе новую недвижимость, но и формирует городскую среду, которая приспособлена к потребностям горожан.