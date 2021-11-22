Обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет ввели в Ростовской области

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Обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает местное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в регионе количество вакцинированных пожилых людей оценивается как недостаточное. В области привито около 50 процентов граждан старшего возраста от их общего числа. При этом уточняется, что в данной группе населения наблюдается самая высокая заболеваемость.

Так, первую прививку представителям этой группы граждан необходимо будет сделать до 20 декабря, а вакцинироваться вторым компонентом — до 20 января.

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Накануне врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов выразил мнение, что обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше шестидесяти лет должна быть введена на федеральном уровне, потому что они входят в группу риска тяжелого течения болезни. Медик отметил, что у людей к этому возрасту уже накапливаются определенные болезни, способствующие тяжелому течению инфекции. Он подчеркнул, что вакцинация для них является главным защитным средством.