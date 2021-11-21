Иммунолог призвал ввести обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет

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Обязательная вакцинация от коронавируса для граждан старше шестидесяти лет должна быть введена на федеральном уровне, потому что они входят в группу риска тяжелого течения болезни. Такое мнение выразил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

— Да, конечно, стоило бы, это группа риска, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Медик отметил, что у людей к этому возрасту уже накапливаются определенные болезни, способствующие тяжелому течению инфекции. Он подчеркнул, что вакцинация для них является главным защитным средством.

— У больных хроническими заболеваниями, как правило, есть врач лечащий, который ведет данное заболевание. И он может выбрать оптимальный срок для вакцинации, чтобы она не пересекалась с курсом лечения или периодом обострения, — добавил специалист.

По словам Жемчугова, у граждан старше шестидесяти лет зачастую все имеющиеся хронические заболевания проявляются открыто, передает ТАСС.

В Совете Федерации призвали пожизненно лишать медицинских дипломов врачей, призывающих россиян отказаться от прививки от коронавируса.

Как заявил сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин, позиция медиков, выступающих против прививок, свидетельствует об их профнепригодности. По словам парламентария, в таких случаях резонно возникает вопрос о том, каким образом врач получил свой диплом. Башкин призвал «расширить сферу ответственности» для медиков-антиваксеров и наделить суды правом признавать их дипломы недействительными.

Корреспондент «Вечерней Москвы» выясняла, почему российские врачи отговаривают пациентов от вакцинации.