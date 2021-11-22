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Названы районы Москвы, где можно арендовать самое недорогое жилье

Виктория Сикерина

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Названы районы Москвы, где можно арендовать самое недорогое жилье
Фото: freepik.com
Россия, Москва, Смольная улица Карта всех событий

Минимальная цена на аренду квартиры в старой Москве составила 30 тысяч рублей в ноябре 2021 года. Такие сведения следуют из исследования компании «ИНКОМ-Недвижимость», опубликованного в понедельник, 22 ноября.

Эксперты отметили, что недорогое жилье можно арендовать в столичных районах Головинский, Южное Бутово, Гольяновский, Орехово-Борисово Северное и Рязанский недалеко от метрополитена.

— Ноябрьский список самых доступных по цене арендных квартир в старой Москве возглавила «однушка» в Головинском районе: ставка найма — 30 тысяч рублей в месяц. Квартира находится на 12-м этаже 16-этажного панельного дома на Смольной улице, в десяти минутах ходьбы от станции метро «Водный стадион». Общая площадь — 36 квадратных метров, метраж кухни — девять «квадратов», — заявили в пресс-службе «ИНКОМ-Недвижимости».

На втором месте в рейтинге недорого жилья в старой Москве оказалась однокомнатная квартира на Южнобутовской улице за 33 тысячи рублей в месяц, на третьем — двухкомнатная квартира на Байкальской улице за такую же стоимость, а на четвертом — «однушка» на улице Маршала Захарова за 34 тысячи рублей.

— Замыкает ноябрьский топ-5 предложение за 35 тысяч рублей в месяц. Это «однушка» площадью 35 квадратных метров на Зеленодольской улице, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Рязанский проспект», — заключили на официальном сайте компании.

Ранее «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и узнала, каким образом Федеральная налоговая служба может узнать о «темной» аренде и какой вариант уплаты налогов на доходы со сдачи жилплощади наиболее выгодный.

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