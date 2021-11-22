Турнир по мини-футболу пройдет в Москве

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С 26–28 ноября в рамках Всероссийского форума ЦСКА — 2021 в Москве пройдут I Межрегиональный турнир по мини-футболу и I Фестиваль ВФСК.

Оба мероприятия состоятся на базе Крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса Центрального спортивного клуба Армии, который располагается по адресу Ленинградский проспект, дом 39, стр.1. Их проведет «Лига кадетского спорта» при поддержке Минспорта России, ДОСААФ России и РФС.

Турнир и фестиваль приурочены к 291-летию со дня рождения Александра Суворова.

Отмечается, что в соревнованиях примут участие воспитанники 13–15 и 16–17 лет кадетских общеобразовательных организаций силовых министерств и ведомств, а также гражданских, включая учащихся кадетских классов.

Мероприятия посетят звезды спорта и кино, а также почетные гости.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о дополнительном образовании в Москве. По его словам, раньше в столице практически не было кружков или секций, где можно было провести время. Сейчас ситуация иная — в городе их существует более 130 тысяч.