Рафик Загрутдинов сообщил, что в поселении Щаповское построят школу на 800 мест

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

В поселении Щаповское Троицкого и Новомосковского Административных Округов (ТиНАО) в 2023 году будет построена школа на 800 мест с дошкольным отделением. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время ведутся работы по армированию и бетонированию фундаментной плиты, — отметил Загрутдинов.

Уточняется, что сама фундаментная плита уже готова на 75 процентов, а монолитные работы подземной части здания планируется завершить до конца этого года.

Школа будет оснащена современным оборудованием для обучения и воспитания детей, а также для их развития. Территория вокруг здания благоустроят.

До этого Загрутдинов заявил о завершении строительства учебного корпуса на 300 мест на улице Горчакова, дом 9, в районе Южное Бутово. В настоящее время здание готовится к вводу в эксплуатацию. По словам руководителя департамента, четырехэтажное здание построено для ГБОУ СОШ № 2007. Новый корпус рассчитан на учащихся 5–11-х классов.