«Питать мозг»: иммунолог Продеус рассказал, как справиться с постковидным синдромом

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Иммунолог Андрей Продеус рассказал, как самостоятельно справиться с самым распространенным постковидным синдромом.

Нервно-психическая слабость, которую медики именуют астенией, часто возникает у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Также многие жалуются на забывчивость, потерю памяти, снижение функциональной способности. В некоторых случаях справиться с этими проблемами можно без обращения к врачам.

— Нужно просто нормально жить, питаться. Самое главное — заниматься легкой физической нагрузкой, которая питает ваш мозг. Потому что, если вы не будете питать мозг, ему будет тяжело справиться с этим состоянием. Как можно питать мозг? Только если вы будете хотя бы 40 минут в день заниматься кардиогенной нагрузкой, — отметил он в комментарии Nation news.

Он добавил, что в настоящее время запускается госпрограмма по реабилитации перенесших коронавирусную инфекцию.

До этого ученый объяснил, почему самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса невозможна. По его мнению, самоликвидация «дельта»-штамма коронавируса из-за накопления слишком большого количества мутаций в одном из неструктурных белков противоречит вирусной эволюции.