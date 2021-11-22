Экономист оценила решение налоговой отказаться от формы 3-НДФЛ

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В случае отказа в России от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ для физических лиц, вероятно, появятся другие формы отчетности, а услуги для граждан будут более доступными в электронном формате. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН Ирина Букина.

Глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что ведомство планирует отказаться от декларации о доходах по форме 3-НДФЛ для физических лиц. По данным ФНС, российские граждане подают около 14 миллионов деклараций в год. Возможность отказаться от подачи декларации будет зависеть от доступа сотрудников налоговой службы к данным, отметил Егоров.

По словам Букиной, 3-НДФЛ — документ, который необходим простым гражданам для подачи декларации для налоговых вычетов или для уплаты налога с тех доходов, с которых он не уплачен.

— Какая-то другая форма отчетности появится. Думаю, речь идет именно об этом, потому что уже сейчас в личном кабинете налогоплательщика вы можете получить данные по тем доходам, по которым работодатель или налоговый агент, выплачивая доходы, обязан налог исчислять. Эти данные попадают налоговым органам. Кроме того, доходы, по которым налог не был удержан, могут быть доступны налоговым органам. Например, при продаже имущества, которые подлежат регистрации, — сказала Букина.

Букина отметила, что, вероятно, все данные услуги перестанут оказываться в традиционном формате, когда нужно от руки заполнять декларацию на нескольких листах и собирать ряд документов для налогового вычета, а после лично посещать отделение ФНС.

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