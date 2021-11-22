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Москвариум пригласил горожан на новую развлекательную программу

Ольга Маркова

Развлечения
Москвариум пригласил горожан на новую развлекательную программу
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» до 28 ноября приглашает взрослых и детей на развлекательно-познавательную программу «С нами несКУФфно». Мероприятия посвящены новым обитателям океанариума — комодской куфии и мадагаскарской фельзуме.

Посетители смогут принять участие в тематических экскурсиях, познавательных лекциях, мастер-классах, танцевальном марафоне, костюмированном параде, игротеке.

Вниманию публики представлена фотовыставка о рептилиях и амфибиях, на стендах которой можно увидеть гигантского геккона-бананоеда, винного узкорота, голубую австралийскую квакшу, королевского питона, пятнистого эублефара, тигровую амбистому, священного и красящего древолаза.

В будние дни, с 22 по 26 ноября, гостей Москвариума зовут на Фестиваль настольных «змеиных» игр и анимационную программу «Игры от змейки».

В выходные дни, 27 и 28 ноября, состоятся карнавальное шествие в самодельных костюмах «Парад Шипящих» и познавательная лекция, которая познакомит с миром рептилий.

Участие в мероприятиях по билетам в Москвариум, сообщается на сайте организации.

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