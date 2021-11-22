В Госдуме рассмотрят идею уголовно наказывать за неоднократное нарушение ПДД

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Государственной думе рассмотрят идею о введении уголовной ответственности за неоднократные нарушения правил дорожного движения, если эти нарушения создавали опасность для жизни людей. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Это несет опасность окружающим: люди становятся инвалидами, гибнут невинные граждане. Создается угроза жизни не только участников дорожного движения: водителей и пассажиров, но и тех, кто находится на пешеходных переходах, тротуарах, остановках, — написал спикер ГД в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что в Думе также планируют рассмотреть идею о конфискации автомобилей, на которых нарушители будут подвергать пешеходов и водителей смертельной опасности.

Накануне Володин разъяснил, кого коснутся штрафы за непройденный техосмотр. По его словам, штрафы за отсутствие диагностической карты на автомобили после принятия закона об отмене технического осмотра для водителей будут распространяться только на тех, для кого процедура ТО останется обязательной.