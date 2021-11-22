Выставка «Панорама Венеции» откроется в столичном Музее архитектуры
Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция) представляют выставочный проект «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта».
Посетители увидят уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков. С помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции. Впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы.
Гостям музея расскажут, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII-XIX веков.
Из собрания Музея архитектуры в экспозицию добавили тему венецианской ведуты XVIII века, зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других художников.
Выставка открыта с 3 декабря по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.