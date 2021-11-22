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Выставка «Панорама Венеции» откроется в столичном Музее архитектуры

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Панорама Венеции» откроется в столичном Музее архитектуры
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Воздвиженка, 5/25 Карта всех событий

Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция) представляют выставочный проект «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта».

Посетители увидят уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков. С помощью современных технологий будет воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина. Эта панорама была создана в качестве художественного аттракциона для Национальной художественной выставки 1887 года в Венеции. Впервые на суд публики будут представлены фрагменты копии этой диорамы.

Гостям музея расскажут, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт города XVIII-XIX веков.

Из собрания Музея архитектуры в экспозицию добавили тему венецианской ведуты XVIII века, зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других художников.

Выставка открыта с 3 декабря по 27 февраля 2022 года, сообщается на сайте музея.

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