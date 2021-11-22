Офтальмолог объяснила, что делать при появлении синдрома сухого глаза

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Врач-офтальмолог высшей категории Ирина Шикалович рассказала о борьбе с типичным для осени неприятным явлением — синдромом сухого глаза.

Существует несколько причин, которые вызывают появление данного заболевания: долгая работа за монитором, неправильно настроенное искусственное освещение, сильный холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях. Наиболее яркими его симптомами являются жжение, резь, многим кажется, что у них в глазу постоянно сидит инородное тело.

При первом проявлении сухости глаз, по словам врача, необходимо как можно быстрее снизить негативное влияние внешних факторов. В помещении стоит установить увлажнитель, чтобы воздух не был таким сухим. Отказаться от гаджетов в современном мире проблематично, но можно делать перерывы в их использовании, примерно один раз в час.

— Это время нужно посвятить простой гимнастике для глаз: пару минут интенсивно поморгать, повращать глазными яблоками, порисовать взглядом фигуры в воздухе и посмотреть в окно, — рассказала Шикалович в комментарии «Невским новостям».

Также врач советует скорректировать питьевой режим, так как употребление чистой воды в достаточном количестве помогает организму поддерживать слезную пленку на роговице в нужном объеме.

До этого офтальмолог объяснила, как уберечь глаза при работе за компьютером.