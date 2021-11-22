Сергей Собянин сообщил о завершении основных работ по реконструкции Волоколамского шоссе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню. Мост был построен в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

По словам мэра, была завершена самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе — от Алабяно-Балтийского тоннеля до МКАД. Последней точкой этой реконструкции стало строительство нового моста через Сходню.

Сергей Собянин заявил, что старый мост был морально и физически устарелым и не позволял пропускать такой поток машин. Кроме того, он уже был аварийным, отметил глава города.

Мэр также рассказал, что при строительстве моста в каждом направлении было увеличено количество полос движения до пяти.

— Я думаю, что в целом это улучшит движение в этом направлении, меньше будет проблем и пробок, — подчеркнул Собянин.

Отмечается, что протяженность нового моста — 150 метров. Помимо него также было открыто порядка 1,5 километра дорог, была завершена реконструкция пешеходного перехода, передает агентство городских новостей «Москва».

18 ноября Сергей Собянин утвердил проект плана территории, которая проходит вдоль акватории Москвы-реки — от набережной Марка Шагала до Южного речного вокзала. Уточняется, что речь идет о территории площадью 82,73 гектара, которая находится в пределах Даниловского района и района Нагатинский Затон.