Ридли Скотт подтвердил создание сериала по киноленте «Бегущий по лезвию» 

Фото: EPA

Британский продюсер и режиссер Ридли Скотт заявил, что сериал по фильму «Бегущий по лезвию» в настоящий момент находится в стадии разработки. Он отметил, что пробный сценарий многосерийной кинокартины уже написали. Всего в сезоне предусмотрено 10 эпизодов по одному часу.

Однако детали сюжета сериала Скотт не раскрыл.

Он добавил, что сериал по фильму «Чужой» также разрабатывают в данный момент. В качестве исполнительного продюсера назначили Ноа Хоули, который принимал участие в создании фильмов «Фарго» и «Кости». Однако новый кинопродукт будет соответствовать стилю Ридли Скотта и сиквелу «Чужие» Джеймса Кэмерона, передает Kinobugle.

Накануне американская кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале производителя 17 ноября.

Через несколько часов после публикации видео собрало более 600 тысяч просмотров и заняло вторую строчку в рейтинге видеохостинга. В настоящий момент количество просмотров трейлера составляет 5,1 миллиона.

Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.

Премьера киноленты в России состоится 15 декабря.